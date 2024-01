Linha 9-Esmeralda volta a apresentar problemas para os passageiros na tarde desta quarta (03)

Desta vez, segundo concessionária, ocorreu falha em equipamento de via na região de Jurubatuba, mas já foi registrada a normalização

ADAMO BAZANI

A linha 9-Esmeralda, operada pela ViaMobilidade, voltou a apresentar problemas para os passageiros na tarde desta quarta-feira, 03 de janeiro de 2024.

Segundo os canais oficiais da concessionária, ocorreu falha em equipamento de via na região de Jurubatuba, provocando velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Socorro e Primavera – Interlagos.

O problema foi resolvido em alguns minutos depois.

Como mostrou o Diário do Transporte, pela manhã, uma falha de equipamento de via na região de Santo Amaro também na linha 9, por quase uma hora entre 11h e 12h, aproximadamente, também provocou trecho com velocidade resolvida.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2024/01/03/trens-da-linha-9-esmeralda-operam-com-velocidade-reduzida-apos-falha-em-equipamento-nesta-quarta-3/

Confira a nota divulgada pela ViaMobilidade sobre a falha na tarde desta quarta-feira:

“São Paulo, 3 de janeiro de 2024 – A operação na Linha 9-Esmeralda está normalizada. Devido à falha de equipamento de via na região de Jurubatuba, entre 14h15 e 14h25, a linha operou com velocidade reduzida e maior tempo de parada entre as estações Socorro e Primavera-Interlagos. Os passageiros foram orientados por avisos sonoros e pelos Agentes de Atendimento e Segurança (AAS).”

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes