Leis para permitir ônibus gratuito em Luzimangues, distrito de Porto Nacional (TO), serão sancionadas nesta quarta-feira (3)

Evento está marcado para às 9h e gratuidade começa a partir do dia 1º de fevereiro

MICHELLE SOUZA

Nesta quarta-feira, 3 de janeiro de 2024, o prefeito de Porto Nacional, Ronivon Maciel, irá sancionar duas leis de 2023, a Lei n° 111 (Conselho Municipal do Transporte) e a Lei Complementar n° 109 (Fundo Municipal de Transporte), que vão permitir a criação de subsídio para promover o transporte coletivo de graça, dentro do Distrito de Luzimangues, que conta hoje com cerca de 24 mil habitantes.

O evento para sanção das leis está previsto para às 9 horas, na sede da subprefeitura do distrito. O transporte gratuito começa a partir do dia 1º de fevereiro.

No mês passado, o Diário do Transporte trouxe uma reportagem falando sobre a gratuidade no distrito, relembre:

Atualmente, Luzimangues tem cinco linhas diferentes que são abastecidas por sete ônibus, que transportam cerca de 600 passageiros por dia, fazendo o trajeto de ida e volta. A estimativa é que a empresa responsável pelo transporte receba um subsídio mensal de R$ 100 mil.

De acordo com o prefeito Ronivon Maciel, a criação do benefício foi necessária porque a partir de fevereiro, a empresa não fará mais a interligação gratuita com Palmas e ainda havia previsão de aumento da tarifa. “Nós estamos criando uma medida que protege trabalhadores, estudantes, mães e pais de família. Subsídio e transporte coletivo gratuito existem em muitas cidades do mundo”.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte