Justiça determina multa de R$ 200 mil por dia caso Contagem (MG) não suspenda reajuste da passagem de ônibus

Tarifa do transporte coletivo aumentou de R$ 5,50 para R$ 6,00 no último dia 29 de dezembro

GUILHERME STRABELLI

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) estabeleceu uma multa de R$ 200 mil por dia caso a prefeitura de Contagem não suspenda o reajuste do valor da passagem de ônibus. O preço da tarifa saltou de R$ 5,50 para R$ 6,00.

A decisão foi proferida nesta quarta-feira, 3 de janeiro de 2024, menos de uma semana depois do aumento entrar em vigor, o que aconteceu na sexta-feira, 29 de dezembro de 2023. No entanto, a Justiça já havia determinado a suspensão do reajuste no dia 31 de dezembro.

A desembargadora Maria Cristina Cunha Carvalhais foi responsável pela decisão, atendendo a pedido do deputado federal Felipe Saliba.

“(A multa) Deve ser suficiente a convencer o devedor que o cumprimento da obrigação é mais vantajoso do que se submeter à penalidade”, considerou a desembargadora.

Ela ainda disse que um valor irrisório faria a multa perder o “caráter coercitivo”., mas que a quantia não poderia ser “exorbitante a ponto de superar o valor da obrigação”.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte