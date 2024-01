Grupo JCA está com vagas de emprego abertas em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina

Foram disponibilizadas oportunidades para pessoas com deficiência, em programa de estágio e para área de vendas

O Grupo JCA de empresas de ônibus rodoviários abriu vagas de emprego em diferentes estados para pessoas com deficiência, em programa de estágio e para área de vendas.

Entre as companhias que fazem parte do grupo estão Viação Cometa, Autoviação 1001, Auto Viação Catarinense, Rápido Ribeirão Preto, Expresso do Sul, Wemobi, Opção Fretamento, Macaense, entre outras.

No caso da área de vendas, a vaga é para quem mora em Florianópolis (SC) e região. É necessário ter formação superior ou ao menos estar cursando uma faculdade.

Já para as pessoas com deficiência, as vagas são em Rio de Janeiro e Macaé (RJ); São Paulo, Praia Grande e Sorocaba (SP); Florianópolis (SC) e Curitiba (PR). Entre os cargos disponíveis estão: operador de vendas, auxiliar de atendimento, auxiliar de agência e auxiliar de serviços gerais. É necessário, no mínimo, ter primeiro grau.

E para o Programa de Estágio, a vaga é em São Paulo (SP) para estudantes que estejam em cursos de ensino superior como Gestão de Pessoas, Recursos Humanos e Psicologia.

Os candidatos devem cadastrar currículos no seguinte endereço:

https://trabalheconosco.vagas.com.br/grupo-jca/oportunidades

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes