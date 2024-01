Acidente entre ônibus da Águia Branca e carro deixa morto e feridos na Bahia, na madrugada desta quarta (03)

Colisão aconteceu no Km 588 da BR-101, próximo a Camacan, no sul do estado

ARTHUR FERRARI

Um acidente entre um ônibus da Viação Águia Branca e um veículo de passeio deixou um idoso morto e três pessoas feridas na madrugada desta quarta-feira, 03 de janeiro de 2024, na BR-101, próximo a Camacan, no Sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as causas do acidente, que aconteceu na altura do Km 588, ainda não foram descobertas, mas a possibilidade é que um dos veículos tenha invadido o sentido contrário, causando a colisão.

Nenhum passageiro do ônibus se feriu. O veículo rodoviário fazia o trajeto entre Itabuna (BA) e Vitória (ES).

O Diário do Transporte procurou a Águia Branca e aguarda.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte