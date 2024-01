Tarifa do transporte público de Santarém (PA) será reajustada em 5% a partir desta quarta-feira (3)

Passagem custava R$ 4,00 e agora vai subir para R$ 4,20

MICHELLE SOUZA

A tarifa do transporte coletivo urbano municipal de Santarém, no Pará, será reajustada em 5%, a partir desta quarta-feira, 3 de dezembro de 2024. A passagem que custava R$ 4,00 agora vai subir para R$ 4,20, conforme o Decreto Municipal nº 1.006/2023. A meia-passagem estudantil será de R$ 1,40 (hum real e quarenta centavos).

De acordo com a nota divulgada pela prefeitura, justificando o aumento, o reajuste está abaixo da inflação. “É imprescindível compreender que este reajuste, abaixo da inflação do mesmo período e também inferior ao aumento do salário mínimo, é fundamental para assegurar a qualidade, segurança e modernização dos serviços oferecidos aos cidadãos de Santarém”. A prefeitura ainda disse que as empresas concessionárias devem adotar regras específicas de arredondamento para facilitar as transações monetárias em moedas fracionadas (centavos). As diretrizes estarão em vigor para simplificar e agilizar os pagamentos no contexto da tarifa do transporte coletivo urbano.

Para Distritos e Regiões Intramunicipais as tarifas também serão atualizadas, em complemento ao Decreto nº 1.006/2023, de 29 de dezembro de 2023.

Alter do Chão: Tarifa Integral: R$ 5,00 (reajuste de 5% – anterior R$ 5,00), Tarifa Estudantil: R$ 1,68 (anterior R$ 1,70)

Boa Esperança: Tarifa Integral: R$ 6,44 (reajuste de 5% – anterior R$ 6,45), Tarifa Estudantil: R$ 2,14 (anterior R$ 2,15)

Michelle Souza, para o Diário do Transporte