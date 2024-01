Acidente entre ônibus e carro afeta trânsito na Ponte Rio Niterói (RJ) na manhã desta terça-feira (2)

Veículos já foram retirados do local e fluxo segue em processo de normalização

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na manhã desta terça-feira, 2 de janeiro de 2024, duas faixas da Ponte Rio Niterói, sentido Rio de Janeiro, foram interditadas após um acidente envolvendo um ônibus e um carro.

A colisão ocorreu por volta das 6h27, na altura do km 332, e afetou bastante o trânsito no local, com o tempo de travessia estimado em uma hora e vinte minutos.

A concessionária Ecoponte atendeu a ocorrência e os veículos foram retirados do local.

A última atualização da empresa apresenta fluxo normal no sentido Niterói e fluxo lento nos acessos ao vão central, com travessia estimada em 25 minutos.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte