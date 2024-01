Tarifa de integração entre a CPTM e ônibus do sistema EMTU em Rio Grande da Serra sobe neste dia 1º de janeiro de 2024

Desconto tarifário ocorre por meio do Cartão TOP (ou saldo remanescente do BOM)

ADAMO BAZANI

As tarifas dos transportes metropolitanos (EMTU e trilhos) de São Paulo estão mais altas a partir desta segunda-feira, 1º de janeiro de 2024, o que interfere nas integrações entre os diferentes meios de transporte e as conexões específicas de linhas e serviços.

Uma delas ocorre em Rio Grande da Serra, no ABC Paulista, entre a linha 10 Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e ônibus gerenciados pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) e operados pela empresa NEXT Mobilidade.

O valor desta conexão passou para R$ 8,30.

O desconto tarifário ocorre por meio do Cartão TOP (ou saldo remanescente do BOM) e foi criado para que o passageiro que precisa de ônibus e trem para completar o deslocamento não tenha de pagar as duas tarifas cheias de cada meio de transporte, o que ficaria mais caro.

Outras tarifas integradas tiveram reajuste:

TRILHOS E ÔNIBUS MUNICIPAIS DA CAPITAL PAULISTA E METROPOLITANOS:

Como mostrou o Diário do Transporte, a integração entre ônibus municipal da capital paulista (SPTrans) e sistema de trilhos por meio do Bilhete Único passou para R$ 8,20 pela modalidade comum e para R$ 9,84 no Vale-Transporte.

As integrações pelo Cartão TOP entre os sistemas de trilhos e ônibus metropolitanos gerenciados pela EMTU também tiveram reajustes.

O valor varia por linha, levando em conta a extensão do trajeto do ônibus e o tipo de coletivo (se é comum ou seletivo).

Veja mais detalhes em:

https://diariodotransporte.com.br/2023/12/29/tarifas-integradas-da-emtu-sobem-em-janeiro-e-passageiros-se-perdem-em-meio-a-tantos-precos-veja-ainda-valores-das-integracoes-madrugador-mensal-e-fidelidade/

CORREDOR ABD E ÔNIBUS MUNICIPAIS:

O custo da transferência entre ônibus e trólebus do Corredor ABD e ônibus municipais nos terminais Piraporinha, Diadema e São Mateus passou de R$ 1,15 para R$ 1,30. Já a tarifa única do Corredor ABD foi para R$ 5,80

Veja os detalhes em:

https://diariodotransporte.com.br/2023/12/29/integracao-entre-corredor-abd-e-onibus-municipais-nos-terminais-de-diadema-piraporinha-e-sao-mateus-vai-para-r-130/

EMTU E ÔNIBUS DA CAPITAL PAULISTA NO GRAJAÚ E SACOMÃ:

Subiram os valores onde há tarifa integrada entre ônibus intermunicipais (EMTU) e municipais da capital paulista (SPTrans) nos terminais Grajaú e Sacomã, na capital paulista, e na Avenida Dona Belmira Marin, na zona Sul.

Veja os detalhes em:

https://diariodotransporte.com.br/2023/12/30/confira-onde-ha-tarifa-integrada-entre-linhas-de-onibus-da-emtu-e-da-sptrans-e-quanto-ficara-o-valor-depois-do-reajuste-de-1o-de-janeiro-de-2024/

EMTU E LINHA 5-LILÁS:

Outras tarifas integradas que também tiveram reajuste são entre ônibus metropolitanos intermunicipais (EMTU) e a linha 5-Lilás de metrô nas estações Capão Redondo e Campo Limpo, na zona Sul de São Paulo.

Os valores da integração passaram a ser entre R$ 5,00 e R$ 6,65 para quem sai do ônibus e vai para o metrô.

Os preços diferem de acordo com a linha de ônibus.

Veja os detalhes em:

https://diariodotransporte.com.br/2023/12/30/tarifa-de-integracao-entre-onibus-emtu-e-linha-5-lilas-ira-para-ate-r-665-a-partir-de-1o-de-janeiro-de-2024/

EMTU E CPTM EM RIO GRANDE DA SERRA:

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes