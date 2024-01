Princípio de incêndio atinge empresa de ônibus no Jardim Rosolém em Hortolândia (SP)

Teto de estrutura no Núcleo Santa Isabel desaba, mas veículos escapam de danos. Corpo de Bombeiros atua no combate às chamas

YURI SENA

Nesta segunda-feira 1 de janeiro de 2024, o Corpo de Bombeiros foi mobilizado para combater um incêndio em uma empresa de ônibus localizada em uma região residencial de Hortolândia (SP).

O incidente ocorreu em um barracão situado na Rua Antônio Fernandes Leite, onde parte da estrutura da empresa desabou. As chamas rapidamente se espalharam pelo barracão as onze horas da manhã, destacando-se o intenso volume de fumaça que se dissipava entre casas e prédios no Núcleo Santa Isabel. Felizmente, os ônibus estacionados nas proximidades escaparam das chamas.

A Guarda Municipal de Hortolândia informou que ainda não há detalhes disponíveis sobre a causa do incidente.

Até o momento, não há informações sobre feridos.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte