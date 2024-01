Machado (MG) terá “Tarifa Zero” para todos cidadãos a partir desta segunda-feira, 1º de janeiro de 2024

Em julho de 2023, o prefeito Maycon Willian já havia garantido a gratuidade nos ônibus após a virada de ano

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A partir desta segunda-feira, 1º de janeiro de 2024, o sistema de transporte coletivo de Machado (MG) será gratuito para todos os munícipes; a cidade na região sul do estado conta com cerca de 42 mil habitantes.

De acordo com a lei aprovada, a iniciativa permitirá que não haja limites de viagens para os moradores que utilizarem o bilhete “Tarifa Zero”.

Como mostrou o Diário do Transporte, ainda em julho de 2023, foi implementada a gratuidade aos sábados, domingos e feriados. Na sequência, em setembro, a prefeitura ampliou o benefício para estudantes da graduação.

Na ocasião, o prefeito Maycon Willian garantiu que a partir de 2024 a tarifa zero no transporte circular seria geral, valendo para todos os deslocamentos e dias da semana.

Agora com a alteração no sistema de mobilidade de Machado (MG), a programação horária das linhas será mantida e estará suspensa a concessão de vale-transporte para servidores municipais, além também do passe escolar para alunos que frequentam unidades de ensino da rede pública.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte