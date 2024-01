Bilhete Único da Pessoa com Deficiência vencido na pandemia deixará de ser aceito nos ônibus da cidade de São Paulo

Por causa da pandemia, SPTrans deu tolerância no prazo dos cartões; Renovação deve ser feita pela internet ou nos postos de atendimento

ADAMO BAZANI

Os cartões do Bilhete Único da Pessoa com Deficiência que venceram entre março de 2020 e dezembro de 2022 deixarão de ser aceitos nos ônibus da cidade de São Paulo a partir de 31 de março de 2024.

Mas se puder, o passageiro que depende deste tipo de bilhete deve aproveitar agora para regularizar a situação e não deixar para em cima da hora.

A SPTrans (São Paulo Transporte) diz que havia autorizado que estes cartões continuassem a ser utilizados no sistema de ônibus por causa da pandemia de covid-19, evitando que esta população saísse de casa durante o período de quarentena e isolamento social.

A renovação precisa ser feita pela internet ou nos postos de atendimento da SPTrans.

Somente para estes casos de renovação, para agilizar o processo de renovação, a SPTrans neste momento não vai exigir o formulário assinado por médico ou exames e laudos.

Vai ser enviado um cartão com validade de um ano. Mas neste período, os passageiros terão de fazer uma nova solicitação, aí sim, com laudos, exames e todos os documentos que provam a deficiência.

Passageiros que possuem o benefício permanente receberão um cartão com validade máxima do bilhete, que é de cinco anos.

Por meio de nota, a SPTrans explica o passo a passo de como solicitar pela internet, a forma mais recomendada pela gerenciadora de transportes:

A SPTrans recomenda aos passageiros a anteciparem seu pedido de renovação para que não fiquem sem o bilhete para realizar suas viagens. Cartões que estão vencidos e não forem renovados não serão mais aceitos nos ônibus e catracas das estações de trem e metrô a partir de abril de 2024. O prazo de entrega estimado é de cerca de 20 dias após a aprovação da solicitação.

A SPTrans estima que cerca de 30 mil pessoas que utilizaram seus cartões vencidos ao longo de 2023 tenham a necessidade de fazer a renovação de seus cartões neste momento.

Passo a passo

Acompanhe o passo a passo para solicitar o novo cartão:

1) Acessar o Site de Atendimento (http://www.sptrans.com.br/atendimento) e fazer login com sua senha pessoal;

2) Clicar em “Novo Serviço” e selecionar “Pessoa com Deficiência”;

3) No menu de serviços, selecionar BILHETE ÚNICO ESPECIAL (PCD) – VENCIDO ENTRE MARÇO/2020 E DEZEMBRO/2022 (RENOVAÇÃO) e preencher os campos solicitados, atualizando os dados pessoais e endereço de entrega do bilhete;

4) Será realizada uma validação dos dados pessoais na Receita Federal do Brasil e, sendo a solicitação aprovada, será emitido um Bilhete Único Especial a ser enviado ao endereço cadastrado.

Presencialmente

1) Comparecer em qualquer um dos Postos de Atendimento do Bilhete Único Especial (endereços: https://www.sptrans.com.br/encontrar-posto/?cat=bilhete-unico-especial-pessoa-com-deficiencia);

2) Solicitar a renovação e apresentar um documento de identidade original com foto e um comprovante de residência;

3) Após a solicitação, será emitido um Bilhete Único Especial a ser enviado ao endereço cadastrado.

O passageiro será informado sobre a emissão do novo bilhete através do protocolo no Site de Atendimento (http://www.sptrans.com.br/atendimento) ou de mensagens encaminhadas por e-mail e SMS.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes