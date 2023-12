Prefeitura de Palmas (TO) inicia seleção exclusiva de motoristas mulheres para reforçar transporte coletivo

Inscrições será de 8 a 19 de janeiro, com salário de R$ 2.849,29

YURI SENA

A Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP) divulgou, nesta semana, a abertura do edital para o Processo Seletivo Simplificado, com foco na ampliação da presença feminina na função de motorista do transporte coletivo. A iniciativa visa impulsionar a representatividade das mulheres nesse setor, encorajando sua participação como condutoras. O certame oferece oito vagas para contratação temporária, além da formação de cadastro de reserva. As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 8 e 19 de janeiro, na sede da Agência, situada na Avenida Teotônio Segurado, ACSU-SE 70, Conjunto-1, Lote-2, 2ª Etapa, Fase I.

Para concorrer ao processo seletivo, é necessário atender aos seguintes requisitos: idade mínima de 21 anos, posse de habilitação na categoria D, conclusão de curso especializado para condutores de veículos de transporte coletivo de passageiros, ausência de infrações graves ou gravíssimas nos últimos 12 meses, não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir ou cassação da CNH, e não estar impedido judicialmente de exercer seus direitos.

O salário oferecido para a posição é de R$ 2.849,29, acompanhado de benefícios, incluindo vale alimentação. O edital enfatiza a necessidade de que o curso especializado para condutores de veículos de transporte coletivo esteja devidamente atualizado na Carteira Nacional de Habilitação. As candidatas interessadas devem providenciar cópias dos documentos exigidos, como ficha de inscrição preenchida, comprovante de escolaridade, CNH, documento comprobatório de conclusão do curso especializado, e carteira de trabalho detalhando a função, além das datas inicial e final para a contagem do tempo de serviço.

As motoristas selecionadas terão preferencialmente alocação na equipe dos ônibus exclusivos para mulheres, uma inovação da atual gestão visando proporcionar maior segurança às usuárias do transporte público municipal.

Atualmente, a linha exclusiva para mulheres opera com dois veículos e quatro condutores, incluindo uma mulher, Angla Maria Alves. Esses ônibus circulam de segunda a sexta-feira, das 5h30 às 20 horas, percorrendo a linha E Eixão (13-I – Javaé/Apinajé e 13-V – Apinajé/Javaé). A ATCP planeja expandir o serviço a partir de janeiro de 2024, adicionando mais dois veículos com rotas a serem definidas conforme a demanda.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte