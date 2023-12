Orla do Guaíba (RS) terá reforço no transporte público para festa de fim de ano

Vias serão bloqueadas a partir das 8h de domingo (31)

YURI SENA

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) terá neste domingo, 31 de dezembro de 2023, reforço no transporte público por conta da celebração de Réveillon na orla do Guaíba, no Rio Grande do Sul. A prefeitura de Porto Alegre anunciou o bloqueio de determinadas vias no entorno a partir das 8h.

Algumas alterações importantes no tráfego estão previstas na cidade. O cruzamento movimentado da Avenida Mauá com a Rua General Bento Martins será temporariamente fechado. Para quem se desloca do Centro para o bairro, a rota alternativa incluirá o desvio pela Avenida Mauá, seguido por uma virada à esquerda na Rua General Bento Martins, continuando pela Rua Washington Luiz e retornando à rota regular na Avenida Augusto de Carvalho.

Já na Avenida Loureiro da Silva, no sentido bairro/Centro, encontrará bloqueios no cruzamento com a Rua General Vasco Alves. No entanto, para amenizar o impacto, o retorno será permitido. A rota desviada, no sentido bairro-Centro, conduzirá os motoristas pela Avenida Loureiro da Silva, virando à direita na Rua Vasco Alves e, em seguida, novamente à direita na Rua dos Andradas.

Outro ponto de bloqueio vital será implementado na Avenida Edvaldo Pereira Paiva, no sentido bairro-Centro, próximo à Rótula das Cuias. Na confluência da Avenida Mauá com a Rua General Bento Martins, o acesso será restrito exclusivamente a veículos autorizados. Esteja atento às mudanças no tráfego para evitar contratempos.

Confira o mapa com algumas alterações:

Yuri Sena, para o Diário do Transporte