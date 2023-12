Mogi das Cruzes (SP) altera linhas de ônibus que passam pela avenida Voluntário Pinheiro Franco a partir de 3 de janeiro

Mudanças serão realizadas por causa das obras do Programa Nova Mogi de Recuperação Asfáltica

GUILHERME STRABELLI

A prefeitura de Mogi das Cruzes, em São Paulo, alterou o itinerário de 31 linhas que passam pela Avenida Voluntário Pinheiro Franco. As mudanças entram em vigor a partir da próxima quarta-feira, 3 de janeiro de 2024.

As alterações foram organizadas pela gestão municipal por causa das obras do Programa Nova Mogi de Recuperação Asfáltica. A prefeitura não divulgou até quando as alterações seguirão em vigor.

Sentido Centro-Bairro

Linhas:

E102 – Vila Jóia

E108 – Jardim Universo

E109 – Jardim Aeroporto III

E110 – Jardim Esperança

E203 – Conj. Santo Ângelo

E303 – Conj. S. Sebastião via São João (não tem pontos suprimidos)

Novo itinerário das linhas acima:

Rua Professor Álvaro Pavan

Avenida Manoel Bezerra de Lima Filho

Avenida Narciso Yague Guimarães

Rua Tenente Luiz Marcondes dos Santos

Rua Doutor Ricardo Vilela

Avenida Governador Adhemar de Barros

Terminal Central

Rua Sebastião Furlan

Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco

Pontos suprimidos

Rua Dr. Correa (oposto Largo do Carmo)

Rua José Bonifácio (Praça da Matriz)

Rua José Bonifácio (Loja Caedu)

Pontos alternativos

Rua Doutor Ricardo Vilela (oposto Largo Bom Jesus)

Rua Doutor Ricardo Vilela (Atacado Esperança)

Rua Sebastião Fulan (Praça “Totó”)

Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco (Igreja Universal)

Linhas:

E104 – Jundiapeba CDHU

E111 – Jardim Layr

E208 – Vila São Sebastiãio

E305 – Conj. Santo Ângelo vi Bom Pastor

E391 – Vila Moraes

E392 – Manoel Ferreira

E393 – Biritiba Ússu

E394 – Taiaçupeba

E396 – Fazenda Pedra Branca

E397- Bairro São Sebastião

Novo itinerário das linhas acima:

Rua Professor Álvaro Pavan

Rua Cândido Xavier de Almeida e Souza

Rua Carmela Dutra

Rua Cel. Souza Franco

Rua Doutor Correa

Rua Doutor Ricardo Vilela

Avenida Governador Adhemar de Barros

Terminal Central

Rua Sebastião Furlan

Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco

Pontos suprimidos

Rua Dr. Correa (oposto Largo do Carmo)

Rua José Bonifácio (Praça da Matriz)

Rua José Bonifácio (Loja Caedu)

Pontos alternativos

Rua Doutor Ricardo Vilela (oposto Largo Bom Jesus)

Rua Doutor Ricardo Vilela (Atacado Esperança)

Rua Sebastião Furlan (Praça “Totó”)

Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco (Igreja Universal)

Linhas:

E103 – Jundiapeba

E112 – Vila Cintra

E114 – Jundiapeba via Avenida das Orquídeas

E209 – Porteira Preta

E304 – Vila Rachel

E306 – Conj. Resid. Seki (Bertioga)

Novo itinerário das linhas acima:

Rua Professor Álvaro Pavan

Rua Olegário Paiva

Rua Doutor Ricardo Vilela

Avenida Governador Adhemar de Barros

Terminal Central

Rua Sebastião Furlan

Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco

Pontos suprimidos

E103 – Jundiapeba / E112 – Vila Cintra / E209 – Porteira Preta

Rua Olegário Paiva (Diretoria de Ensino)

Rua Dr. Correa (oposto Largo do Carmo)

Rua José Bonifácio (Praça da Matriz)

Rua José Bonifácio (Loja Caedu)

E114 – Jundiapeba via Avenida das Orquídeas / E304 – Vila Rachel / E306 – Conj. Resid. Seki (Bertioga)

Rua Dr. Correa (oposto Largo do Carmo)

Rua José Bonifácio (Praça da Matriz)

Rua José Bonifácio (Loja Caedu)

Pontos alternativos

Rua Doutor Ricardo Vilela (oposto Largo Bom Jesus)

Rua Doutor Ricardo Vilela (Atacado Esperança)

Rua Sebastião Furlan (Praça “Totó”)

Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco (Igreja Universal)

Sentido Bairro-Centro

Linhas:

E305 – Conj. Santo Ângelo via Bom Pastor

E394 – Taiaçupeba

E396 – Fazenda Pedra Branca

E397 – Bairro São Sebastião

Novo itinerário das linhas acima:

Rua Doutor Deodato Wertheimer

Rua Ipiranga

Rua Major Arouche de Toledo

Rua Cel. Cardoso de Siqueira

Rua Doutor Correa

Rua Barão de Jaceguai

Pontos suprimidos

Rua Coronel Marcolino Paiva

Rua Barão de Jaceguai (Praça Osvaldo Cruz)

Rua Barão de Jaceguai (Associação Comercial)

Pontos alternativos

Rua Doutor Deodato Wertheimer com Rua Ipiranga

Rua Cel. Cardoso de Siqueira (Praça Pref. Francisco Ribeiro Nogueira)

Linhas:

C301 – Conj. São Sebastião Via Rua Dr. Deodato Wertheimer

C401 – Avenida Brasil

Novo itinerário das linhas acima:

Rua Doutor Deodato Wertheimer

Rua Ipiranga

Rua Capitão Paulino Freire (não tem pontos suprimidos)

Rua Manoel Urbano

Rua Coronel Marcolino Paiva

Linhas:

E103 – Jundiapeba

E109 – Jardim Aeroporto III

E208 – Vila São Sebastião

Novo itinerário das linhas acima:

Rua Ipiranga

Rua Francisco Franco

Avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco

Rua Presidente Campos Salles

Rua Professor Flaviano de Mello

Terminal Central

Rua Barão de Jaceguai

Pontos suprimidos

Rua Ipiranga (Cras)

Rua Brás Cubas

Pontos alternativos

Rua Ipiranga (Hosp. Ipiranga)

Rua Barão de Jaceguai (Praça Osvaldo Cruz)

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte