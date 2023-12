Madrugada do primeiro dia de 2024 terá trens extras no Rio de Janeiro

Passageiros podem comprar bilhetes antecipadamente para evitar filas

MICHELLE SOUZA

A SuperVia, concessionária operadora do transporte ferroviário urbano no Rio de Janeiro terá uma operação especial no Réveillon. No domingo, 31 de dezembro, os trens vão circular com pequenas alterações na grade horária regular.

No ramal Saracuruna/Gramacho, haverá troca de composição na estação da Penha, até as 15h. Já nos ramais Japeri e Santa Cruz, haverá redução dos intervalos de 40 para 20 min entre 16h e 18h. O ramal Belford Roxo seguirá a grade de domingo.

Durante a madrugada do primeiro dia do novo ano, para os passageiros que estiverem retornando das comemorações, a concessionária oferecerá viagens extras, com destino a Japeri, Santa Cruz e Saracuruna. Todos os trens farão serviço parador e as viagens dos ramais Japeri e Santa Cruz atenderão também às estações do ramal Deodoro. No total, serão duas viagens extras no ramal Saracuruna e quatro nos ramais Japeri e Santa Cruz.

Para evitar filas, a SuperVia recomenda que os passageiros adquiram os bilhetes de ida e volta conjuntamente. A concessionária ainda sugere que os clientes programem suas viagens consultando a ferramenta “Planeje Sua Viagem” no aplicativo da concessionária ou, em caso de dúvidas, entrem em contato com a Central de Atendimento pelo número 0800 726 9494.

Acesso às estações

A partir de 1h, a estação Central do Brasil estará aberta para embarque. Durante a madrugada, as demais estações estarão abertas apenas para desembarque de passageiros.

Manutenções programadas do fim de semana

Sábado (30/12)

Ramal Santa Cruz

Das 10h às 19h, haverá serviço de manutenção programada da rede aérea entre as estações Santíssimo e Campo Grande.

Das 9h às 19h, haverá serviço de manutenção programada da linha férrea na estação Santa Cruz.

Domingo (31/12)

Ramal Santa Cruz

Das 10h às 19h, haverá serviço de manutenção programada da rede aérea entre as estações Santíssimo e Campo Grande.

Ramal Saracuruna

Haverá manutenção programada durante toda horário da operação comercial. Neste dia, os passageiros vão precisar fazer troca de composição na estação Penha para seguir viagem até os terminais (tanto para Central do Brasil quanto para Saracuruna).

Michelle Souza, para o Diário do Transporte