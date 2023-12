EMPREGO: Empresa de ônibus da zona Sul de São Paulo, Transwollf, abre 100 vagas para motoristas

01Segundo companhia, contratação é para início imediato

ADAMO BAZANI

A empresa Transwolff anunciou nesta quinta-feira, 28 de dezembro de 2023, que abriu 100 vagas para motorista de ônibus.

A companhia integra o sistema municipal da capital paulista gerenciado pela SPTrans (São Paulo Transporte) e opera na zona Sul.

Atualmente, a Transwolff está entre as empresas com maior frota da cidade de São Paulo, com cerca de 1,2 mil coletivos.

Como participar:

Os interessados devem mandar currículos para o endereço de e-mail: rhtranswolff@wolffsp.com

Exigências:

As exigências são que o candidato tenha:

– CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categorias D ou E com registro de exercício;

– Curso de Transporte de Passageiros;

– Morar preferencialmente na zona Sul de São Paulo;

– Disponibilidade de horários;

– Experiência na condução profissional de veículos de grande porte, preferencialmente ônibus

O que a empresa oferece:

– Salário de acordo com a convenção coletiva da categoria;

– Registro em Carteira de Trabalho (regime CLT);

– Vale-Refeição;

– Transporte;

– Cesta-básica;

– Seguro de Vida;

– Cursos gratuitos para crescimento profissional na área de transportes no Sest/Senat.

A empresa possui na frota modelos de ônibus a diesel de diferentes portes e ônibus elétricos.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes