Trens da Linha 5-Lilás circulam com restrição de velocidade no trecho entre as estações Santo Amaro e Giovanni Gronchi, por causa de furto de cabos, na tarde deste sábado (30)

Suspeitos do crime foram detidos pelos agentes de segurança e levados para delegacia

MICHELLE SOUZA

Desde o fim tarde deste sábado, 30 de dezembro de 2023, os trens da Linha 5-Lilás, em São Paulo, circulam com restrição de velocidade no trecho entre as estações Santo Amaro e Giovanni Gronchi, por causa de furto de cabos.

O Diário do Transporte está em contato com a concessionária ViaMobilidade que por meio de nota confirmou o furto e disse que os suspeitos foram detidos e serão levados para delegacia. Confira a nota na íntegra:

“Devido a furto de cabos, os trens da Linha 5-Lilás circulam com restrição de velocidade no trecho entre as estações Santo Amaro e Giovanni Gronchi desde as 17h19 desta tarde. Os suspeitos foram detidos por agentes de segurança e serão levados para a delegacia, onde será registrado Boletim de Ocorrência”.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte