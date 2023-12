Tarifa de ônibus em Londrina (PR) sobe para R$ 5,75 nesta segunda (1 º)

Reajuste é de quase 20%. Reajuste mais recente foi em janeiro de 2023

ADAMO BAZANI

A tarifa de ônibus em Londrina (PR) vai subir 19,8% nesta segunda-feira, 1º de janeiro de 2024, passando de R$ 4,80 para R$ 5,75.

O reajuste foi comunicado neste sábado, 30 de dezembro de 2023, pela prefeitura, por meio da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU).

Em janeiro de 2023, a tarifa já tinha subido 20%, quando passou de R$ 4,40 para R$ 4,80.

Os subsídios de cerca de R$ 30 milhões por ano à operação das empresas de ônibus continuam.

Londrina possui atualmente 133 linhas, sete terminais de integração e uma estação de embarque e desembarque (Catuaí).

A demanda diária é de 44,5 mil pessoas, registrando cerca de 89 mil passagens.

O sistema é atendido por 356 coletivos de duas empresas. Com 222 ônibus, a TCGL (Transportes Coletivos Grande Londreina) opera prioritariamente nas regiões norte, leste e oeste. Já os 134 veículos da Londrisul circulam prioritariamente nas regiões centro, sul e leste.

A prefeitura justifica o reajuste ao aumento dos custos operacionais e à necessidade de manutenção de gratuidades.

Têm direito a passagem gratuita no transporte coletivo as pessoas com deficiência (PCD) e acompanhantes, idosos, pessoas com câncer que fazem tratamentos específicos, aposentados por invalidez, doentes renais crônicos que fazem hemodiálise, pessoas com AIDS, pessoas com problemas crônicos de saúde que precisam de fisioterapia, crianças e adolescentes que necessitem de educação especializada e seus acompanhantes. A gratuidade também é concedida a crianças e adolescente em situação de vulnerabilidade que frequentem serviços socioeducativos ou socioassistenciais para aprender uma profissão, profissionais das Forças de Segurança Pública (Polícia Militar, Guarda Municipal) e Tiro de Guerra, além dos agentes de saúde; dentre outros. – diz o poder público, em nota.

A prefeitura, ainda em nota, relaciona investimentos no sistema ao longo de 2023, como 147 novos ônibus que representaram uma renovação de 42% da frota. Dos 147 novos veículos, 96 foram adquiridos pela concessionária Transportes Coletivos Grande Londrina (TCGL) e 51 pela concessionária Londrisul.

A administração também citou reformas e ampliações de terminais de ônibus e modernização da bilhetagem eletrônica.

Outro investimento considerável envolve a reforma dos terminais urbanos. O Terminal Ouro Verde mais que quadruplicou de tamanho em relação à edificação antiga, passando de 820,25 m² de área construída para 3.874,27 m². O Terminal Acapulco, que deve ser entregue aos usuários no início de 2024, também faz parte do montante investido nesse serviço essencial, assim como a manutenção do wi-fi em 100% dos ônibus e a implantação do mesmo método em todos os terminais. Outra melhoria, essa aos passageiros, é quanto à forma de pagamento com métodos por aproximação, débito e crédito, seja com cartão ou celular. Há ainda a manutenção do cartão recarregável com créditos antecipados para as viagens.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes