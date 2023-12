SuperVia informa alteração na operação dos trens no Rio de Janeiro neste sábado (30)

Composições que seguem para Central do Brasil não farão paradas em três estações

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Na manhã deste sábado, 30 de dezembro de 2023, a SuperVia informou que a operação dos trens no Rio de Janeiro passa por mudanças.

Trens com destino à Central do Brasil, procedentes do ramal Japeri, não realizam parada nas estações Marechal Hermes, Prefeito Bento Ribeiro e Oswaldo Cruz.

Como noticiou o Diário do Transporte, a tarifa do sistema ferroviário irá diminuir de R$ 7,40 para R$ 7,10 a partir de fevereiro de 2024.

Relembre:

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte