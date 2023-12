STT monta esquema especial de transporte para os festejos de fim de ano em Camaçari (BA)

Esquema especial de transporte vai atender a população de Jauá, Arembepe, Guarajuba e Itacimirim

YURI SENA

Diante da proximidade do feriado prolongado de Ano-Novo, a Prefeitura de Camaçari, através da Superintendência de Trânsito e Transporte Público (STT), implementou um esquema especial de transporte. O objetivo é atender moradores, turistas e visitantes das localidades costeiras do município, abrangendo destinos como Jauá, Arembepe, Guarajuba e Itacimirim.

A medida tem como propósito garantir a mobilidade e o conforto dos usuários do transporte público municipal durante o período de 30 de dezembro de 2023 a 1º de janeiro de 2024, contemplando os dias de sábado, domingo e segunda-feira.

Segundo a STT, no sábado (30/12), o transporte público manterá sua frota regular, com a reserva disponível para atender possíveis aumentos na demanda. No domingo (31/12), o serviço operará normalmente, adaptando-se às demandas específicas do período. Na segunda-feira (1º/1), em Jauá, os horários iniciarão às 4h, com trajetos exclusivos, seguidos pela operação regular ao longo do dia, incluindo uma frota completa e até dois veículos extras para atender às necessidades. A partir das 14h, está prevista uma operação especial de praia.

Já em Arembepe, o esquema seguirá uma abordagem semelhante, com horários matutinos específicos e uma operação diurna completa, incluindo veículos adicionais para atender possíveis demandas. Em Barra do Jacuípe, será mantida uma operação padrão. Já em Guarajuba e Itacimirim, o transporte para o público praiano será realizado por meio de operações especiais, visando proporcionar uma experiência adaptada às necessidades do cenário litorâneo.

Confira na integra o esquema de transporte para cada localidade:

Jauá:

Frota 100%

Último horário saindo do Terminal de Integração Sede e Orla (TISO) às 22h;

Frota extra para aumento de demanda.

Arembepe:

Frota 100%;

Último horário saindo do TISO às 21h30;

Frota extra para aumento de demanda.

Barra do Jacuípe:

Frota normal;

Último horário saindo do TISO às 19h20.

Guarajuba:

Frota normal;

Último horário saindo do TISO às 19h20.

Itacimirim:

Frota normal;

Último horário saindo do TISO às 19h20.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte