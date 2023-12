Ônibus de Caraguatatuba (SP) irão operar na tabela horária dos domingos nesta segunda-feira, 1º de janeiro de 2024

Prefeitura efetuou mudança em razão do pequeno número de usuários que utilizam o transporte coletivo na data

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

A Prefeitura de Caraguatatuba (SP) informou que as linhas de ônibus municipais irão circular de acordo com a tabela horária de domingo nesta segunda-feira de Réveillon, 1º de janeiro de 2024.

Segundo a administração pública, a mudança no transporte coletivo é feita levando em consideração a baixa demanda de usuários durante o primeiro dia do ano, já verificada em anos anteriores.

A previsão é de que o menor número de ônibus também contribua para desafogar o trânsito da virada do ano.

A prefeitura ressalta que os passageiros que possuam o cartão, caso necessitem, poderão utilizar o sistema integração no sistema de mobilidade da cidade.

Dessa forma, será possível realizar o embarque em uma segunda linha gratuitamente num intervalo de 90 minutos.

A integração para a segunda viagem não é paga e é possível através do uso do cartão eletrônico. A integração é válida para as linhas que não caracterizam retorno do percurso.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte