Incêndio destrói ônibus de turismo que estava estacionado em posto de combustíveis, em Carambeí (PR)

De acordo com o corpo de bombeiros, ninguém ficou ferido

MICHELLE SOUZA

Na manhã deste sábado, 30 de dezembro de 2023, um ônibus de turismo ficou destruído após pegar fogo no pátio de um posto de combustíveis na PR-151, no município de Carambeí, no interior do Paraná.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil do município, foram acionadas para controlar as chamas que rapidamente se alastraram pelo veículo.

Apesar do susto, não houve registro de feridos. De acordo com testemunhas, todos os ocupantes do ônibus, incluindo o motorista, conseguiram deixar o local em segurança, antes que as chamas se espalhassem.

A Defesa Civil foi a primeira a chegar no posto, por volta das 11 horas, e iniciou os procedimentos de atendimento.

Por enquanto, não há informações sobre o que teria provocado as chamas. A polícia civil vai investigar as causas do incêndio.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte