Confira os horários de funcionamento dos postos de atendimento da SPTrans durante o Ano Novo

Mais de 4,8 mil ônibus irão circular no domingo e o feriado; Tarifa Zero está mantida

GUILHERME STRABELLI

A SPTrans (São Paulo Transporte), responsável pelo gerenciamento dos ônibus na capital paulista, divulgou os horários de atendimento nos postos de venda nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2024, quando é celebrado o Ano Novo.

Segundo a empresa, nos terminais de ônibus e Expresso Tiradentes, o horário de atendimento será das 6h às 19h . Por sua vez, o Terminal Guarapiranga permanecerá fechado temporariamente para reforma.

Os postos Central da SPTrans, Jabaquara e Santana ficarão fechados durante os feriados, retomando as atividades na terça-feira, 2 de janeiro.

Os passageiros que quiserem realizar recarga do Bilhete Único poderão fazer o procedimento por meio de aplicativos credenciados.

A frota do sistema no domingo, 31, e no feriado, 1º de janeiro, será de aproximadamente 4.830 ônibus em circulação.

O benefício da Tarifa Zero está mantido no domingo, com os passageiros podendo utilizar os ônibus sem pagar passagem da 0h às 23h59.

No dia 1º de janeiro, o Posto de Apoio à Mulher não estarão funcionando. As interessadas serão direcionadas à Casa da Mulher Brasileira.

