VÍDEO: Trem da SuperVia descarrila, derruba muro e obriga que passageiros troquem de composições em ramal nesta sexta (29)

Além da Supervia, também houve descarrilamento no Metrô-Rio

ADAMO BAZANI

Colaborou Yuri Sena

Muitos problemas para quem depende dos sistemas de trilhos do Rio de Janeiro.

Ocorreram dois descarrilamentos de trens, um na SuperVia e outro no Metrô-Rio.

Na SuperVia, dos trens suburbanos, imagens compartilhadas em redes sociais mostram uma composição parada e um muro ao lado da linha, na região da Estação São Francisco Xavier, destruído.

Parte da composição também aparentemente está danificada e a catenária (a alavanca que une a rede aérea) está desconectada da fiação.

Outras imagens mostram passageiros nos trilhos.

Nas redes sociais, a Supervia informou que “em função de uma ocorrência no sistema de rede aérea haverá troca de composição na estação Penha para seguir viagem até os terminas. Os trechos entre as estações Central do Brasil <-> Gramacho e Gramacho <-> Saracuruna operam com intervalo médio de aproximadamente 50 minutos”

O Diário do Transporte procurou a concessionária.

METRÔ TAMBÉM DESCARRILHA:

Ainda na tarde desta sexta-feira, 29 de dezembro de 2023, a linha 2 do Metrô do Rio de Janeiro teve as operações suspensas por causa de um descarrilamento.

A ocorrência foi entre as estações Maracanã e Triagem.

A empresa diz que já acionou técnicos para a normalização.

Não há informações sobre feridos e as causas ainda serão apuradas.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes