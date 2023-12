Transporte coletivo de Pelotas (RS) fará atendimento diferenciado para o Laranjal no dia 31 de dezembro

Medida visa facilitar o deslocamento dos moradores e turistas que irão aos balneários e participarão do show da virada

GUILHERME STRABELLI

A prefeitura e o Consórcio do Transporte Coletivo de Pelotas (CTCP), no Rio Grande do Sul, prepararam uma grade especial de horários para o transporte coletivo para o Laranjal no próximo domingo, 31 de dezembro de 2023.

Segundo a Secretaria de Transporte e Trânsito, a medida tem o objetivo de oferecer deslocamento aos usuários que irão aos balneários durante o dia e pretendem participar do show da virada na noite.

“As saídas do Centro para o Laranjal serão mantidas no ponto tradicional da Primeira Galeria. Orientamos os usuários que vão à noite, para que programem o embarque mais cedo, já que há previsão de expressivo congestionamento de veículos em direção à praia, evitando atrasos para a programação. A pontualidade do transporte coletivo estará diretamente ligada ao movimento”, salienta o secretário de Transporte e Trânsito, Flávio Al-Alam.

A prefeitura e o Consórcio informam que, entre as 13h50 e as 20h30, haverá ônibus com saída do Centro a cada 20 minutos, aumentando a oferta para que o público possa se deslocar para as praias com antecedência e tranquilidade.

Entre as 20h30 e as 23h, as partidas acontecerão a cada meia hora. Segundo as autoridades, se for necessário, as frotas serão reforçadas.

“A partir das 19h, os ônibus Centro/bairro ingressarão na avenida José Maria da Fontoura, no Laranjal, percorrendo-a da Adolfo Fetter até a orla, onde estará localizado o terminal de partida bairro/Centro. O trajeto especial e diferenciado visa agilizar o transporte. Não haverá, após as 19h, circulação de coletivos no interior dos balneários”, explica o secretário.

Confira os horários:

Saídas Centro/bairro – das 7h20min às 19h, embarque na Galeria e trajeto habitual. A partir das 19h, trajeto diferenciado, com entrada e saída pela Avenida José Maria da Fontoura.

Saídas bairro/Centro – trajeto normal até as 19h. A partir das 19h, saídas pela Avenida José Maria da Fontoura, entre as ruas Triunfo e Novo Hamburgo.

Após o show, a saída do Laranjal/Centro será organizada pela fisalização. Ao todo, seis coletivos estarão à disposição dos usuários, na Avenida José Maria da Fontoura. O ponto de chegada é a Galeria. Os horários de partida não serão tabelados e acontecerão de acordo com a demanda.

Reforços

O transporte coletivo dos bairros em direção ao Cento terá reforço de horário após às 20h30.

Confira os novos horários:

Pestano/Getúlio: 21h15min

Sítio/Vila: 21h20min

Sanga Funda/Arco-íris/Querência/Cohab II: 21h15min

Terezinha/Lindoia: 21h15min

Salso/Fragata: 21h20min

Gotuzzo/Cohab: 21h

Guabiroba: 21h

Areal/Obelisco: 21h15min

Bom Jesus: 21h15min

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte