São Pedro da Aldeia (RJ) terá cinco linhas de ônibus com horários ampliados no Ano Novo

Iniciativa da Prefeitura visa facilitar descolamento de moradores e turistas

GUILHERME STRABELLI

A prefeitura de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, disponibilizará cinco linhas municipais de ônibus com horários ampliados na noite de Ano Novo. O esquema visa garantir a mobilidade e facilitar o deslocamento da população na noite do dia 31 de dezembro.

As linhas que terão funcionamento serão Baleia x Base (501), SPA x Alecrim (504), SPA x Balneário (510), SPA x Rua do Fogo (514) e SPA x Botafogo (519). O embarque dos passageiros deverá ser feito na Rodoviária da cidade.

Confira os horários ampliados das linhas:

Linha 501 – Baleia x Base

22h15, 23h15, 1h e 2h

Linha 504 – SPA X Alecrim

21h40, 22h40, 1h e 2h

Linha 510 – SPA x Balneário

22h, 1h e 2h

Linha 514 – SPA x Rua do Fogo

21h20, 22h40, 1h e 2h

Linha 519 – SPA x Botafogo

20h40, 22h30, 1h e 2h

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte