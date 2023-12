Prefeitura de Caraguatatuba (SP) faz alterações nos itinerários dos ônibus no próximo domingo (31)

Desvios seguem ativos até às 6h do dia 1º de janeiro

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

No próximo domingo, 31 de dezembro de 2023, das 20h em diante, os itinerários dos ônibus de Caraguatatuba que passam pela Avenida da Praia sofrerão alterações. As mudanças no transporte coletivo serão válidas até às 6h do dia 1º de janeiro de 2024.

Os coletivos com destino à Região Sul, e aqueles que estiverem voltando da Região Norte (Bairro/Centro), deverão seguir pela Avenida Presidente Castelo Branco, à direita na Avenida Brasil (oposto ao Fórum), Rua São Sebastião (Associação Comercial), Avenida Frei Pacífico Wagner (Rua da Prefeitura), Avenida Prisciliana de Castilho, à esquerda na Rua Sinésio Moreira Marcondes, seguindo até a Avenida Miguel Varlez (Padaria Esquina do Pão), onde continuam pelo itinerário normal.

No caso dos ônibus com destino à Região Norte, e também aqueles que vierem da Região Sul (Bairro/Centro) deverão seguir pela Avenida Miguel Varlez até a Avenida Prestes Maia (rua da Israel Veículos) onde seguem sentido bairro Estrela D’Alva até a Avenida Benedito Zacarias Nepomuceno, Rua Sebastião Mariano Nepomuceno (rua do colégio Módulo), Rua Teotino Tibiriçá Pimenta (Rua da antiga EDP Bandeirante), Avenida Engenheiro João Fonseca, Rua São Sebastião (Associação Comercial), Avenida Brasil (rua do antigo Terminal), Avenida Presidente Castelo Branco e seguindo o trajeto normal.

Os agentes de transporte acompanharão toda a operação e estarão disponíveis para os esclarecimentos necessários aos usuários.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte