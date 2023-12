Parlamentares entram com pedido para impedir o aumento da tarifa de ônibus metropolitano em Belo Horizonte

YURI SENA

Deputados e vereadores de Minas Gerais ingressaram com uma ação popular nesta sexta-feira 29 de dezembro de 2023, buscando barrar o aumento das passagens de ônibus na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os ônibus metropolitanos sofreram um ajuste de R$ 0,50 na tarifa mínima, passando de R$ 7,20 para R$ 7,70, medida implementada pelo Governo de Minas.

No texto, o magistrado questiona o aumento das passagens, destacando que este ocorre após a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) assegurar um subsídio superior a R$ 512 milhões às empresas de ônibus que atuam na capital. Contudo, o documento não esclarece se o montante fornecido foi inadequado para cobrir os custos do transporte público, considerando que o repasse do aumento tarifário só será aplicado aos usuários caso ultrapasse o limite do subsídio disponível.

A documentação foi encaminhada à Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belo Horizonte. Neste momento, os parlamentares aguardam uma decisão da Justiça sobre o caso.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte