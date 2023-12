Manutenção emergencial afeta operação dos trens para a extensão Paracambi, na manhã desta sexta-feira (29), no Rio de Janeiro

SuperVia informou que a interrupção é temporária

MICHELLE SOUZA

Na manhã desta sexta-feira, 29 de dezembro de 2023, a SuperVia, concessionária operadora do transporte ferroviário urbano no Rio de Janeiro, informou que em função de uma manutenção emergencial na via, as partidas de trens para a extensão Paracambi estão temporariamente suspensas.

A SuperVia não deu prazo para a normalização do serviço. O Diário do Transporte segue acompanhando e assim que a manutenção for concluída, as informações serão atualizadas.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte