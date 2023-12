Linha Mosqueiro/São Brás será reforçada a partir desta sexta-feira (29), em Belém (PA)

Ônibus extras são para atender demanda esperada para as festas de final de ano

No período de 29 de dezembro de 2023 a 2 de janeiro de 2024, a prefeitura de Belém, no Pará, por meio da Semob (Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém), determinou o reforço operacional da linha Mosqueiro/São Brás, para atender a demanda de usuários que devem se deslocar para a Ilha de Mosqueiro, durante as festas de final de ano.

A alteração começa a partir das 15h30, nesta sexta-feira (29), com saída de São Brás, da praça Araújo Martins, e vai até às 13h30 de terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024, com saída do terminal Maracajá, em Mosqueiro. Serão 10 ônibus extras até às 20 horas, saindo para Mosqueiro, pelo terminal de São Brás, na praça Araújo Martins. No sábado e domingo, as viagens contarão com mais 15 ônibus, em cada dia, a partir de 6h40, sendo a última viagem para Mosqueiro, às 21h45 e às 19h50, respectivamente. As viagens de Mosqueiro para Belém, que partem do terminal Maracajá, que fica na rua Pratiquara, serão reforçadas na sexta-feira a partir de 18h05 até as 20h05. No sábado, a operação começa às 9h50 e vai até 19h40 e no domingo começa às 9h50 e termina às 15h50. No feriado do Ano Novo, segunda-feira, 1°, e na terça-feira, 2 de janeiro de 2024, o reforço de frota acontecerá a partir da viagem de 7h10, sendo a última saída de Mosqueiro às 22h10 e às 13h30, respectivamente. Na segunda-feira, serão 15 ônibus extras no primeiro turno e 20, no segundo turno. Na terça, serão 15 ônibus extras para atender a grande demanda esperada, no retorno a Belém, nesses dois dias.

Os agentes de transporte da Semob, vão fiscalizar os horários de chegada e de saída dos terminais na Praça Araújo Martins, em São Brás e no Terminal Maracajá, em Mosqueiro, para identificar e ajustar qualquer problema ou irregularidade na operação das linhas de ônibus, e também para orientar, organizar as filas e garantir o embarque seguro dos passageiros.

Segue abaixo os itinerários:

Sentido São Brás – Mosqueiro: Av. Almirante Barroso, Av. José Bonifácio, Av. Gov. José Malcher, Tv. Castelo Branco, Av. Magalhães Barata, Av. Almirante Barroso, acesso ao túnel do Complexo Viário do Entroncamento, Rodovia BR-316, Rodovia PA-391, Rodovia BL-19, Av. Beira-Mar (Carananduba, São Francisco, Ariramba, Murubira, Porto Arthur, Chapéu Virado), Av. 16 de Novembro, Tv. Coronel Luiz Mota, Av. Beira-Mar, Rua Nossa Senhora do Ó, Tv. Pratiquara, Rua Ten. Cel. José do Ò, Rua Siqueira Mendes, Rua Veiga Cabral (7ª Rua), Rua Pratiquara.

Sentido Mosqueiro – São Brás: Rua Pratiquara, Rua Francisco Xavier Cardoso (6ª Rua), Rua Siqueira Mendes, Rua Nossa Senhora do Ó, Rua Pratiquara, Rua 15 de Novembro, Av. 16 de Novembro, Av. Beira-Mar (Chapéu Virado, Porto Arthur, Murubira, Ariramba, São Francisco, Carananduba), Rodovia BL-19, Rodovia PA-391, Rodovia BR-316, acesso ao túnel do Complexo Viário do Entroncamento, Av. Almirante Barroso.

O valor da tarifa para Mosqueiro é de R$ 6,40, sendo a meia-passagem R$ 3,20. Todas as gratuidades previstas em lei seguem sendo asseguradas.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte