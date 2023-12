Governo do Estado de São Paulo e BID assinam financiamento de US$ 480 milhões para terceira fase do Programa de Investimento Rodoviário

Nas duas etapas anteriores, foram reabilitados mais de 2.200 quilômetros de rodovias estaduais

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Com um financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no valor de US$ 480,1 milhões, o Governo do Estado de São Paulo pretende destinar seus esforços na terceira fase do Programa de Investimento Rodoviário do Estado de São Paulo (PIRSP).

A quantia será paga no decorrer de 24,5 anos. A administração pública também acrescentará US$ 206 milhões como contrapartida no projeto.

Durante a etapa citada, será realizada a reabilitação de cerca de 470 km de rodovias transversais selecionadas (aquelas que ligam localidades do Estado, sem passar pela Capital), que serão conectadas às rodovias radiais (aquelas que constituem ligação com a Capital do Estado).

A atuação do governo irá consistir também na construção de ciclovias; instalação de conectividade wifi, implementação de serviços para sistemas inteligentes de transporte (ITS) e pontos de recarga para veículos elétricos (VE).

De acordo com o governo, o financiamento soma um valor total de US$ 1,4 bilhão, com US$ 618 milhões de contrapartida do Estado.

Mais de 2.200 km de rodovias estaduais e cerca de 3.500 km de estradas vicinais foram reabilitados nas duas primeiras fases do programa.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte