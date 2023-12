BRT Sorocaba encerra 2023 com aproximadamente 16 milhões de passageiros transportados

Projeção para 2024 é de 83 mil passageiros por dia em toda operação na cidade

YURI SENA

O sistema BRT Sorocaba fecha o ano de 2023 com um saldo de aproximadamente 16 milhões de passageiros transportados. Desse total, 5.520.827 circularam pelo Corredor Itavuvu e Terminal Vitória Régia, 3.373.822 passaram pelo Corredor Ipanema e Terminal São Bento e o restante embarcou em um dos oito corredores estruturais distribuídos pela cidade.

O ano de 2023 registrou um notável aumento no número de passageiros, evidenciando a crescente adesão dos moradores de Sorocaba ao transporte coletivo. Destacam-se as estações de Itavuvu, Ipanema, Maria Antônia Prado e Santa Cecília, que tiveram os maiores fluxos de usuários. Este cenário consolida a tendência de crescimento na operação, marcando o terceiro ano consecutivo de um volume ascendente de usuários.

O diretor de relações institucionais, Gustavo Barata, esclarece que, mesmo faltando alguns dias para o final de ano, é viável avaliar que o ciclo se encerra de forma positiva para o sistema. “O uso do transporte coletivo é uma necessidade e acreditamos que a tendência é trazermos cada vez mais passageiros. Temos acompanhado a experiência do passageiro de perto e isso nos ajuda a ter uma visão sobre o que eles estão achando. Estamos entrando num processo de maturidade do sistema e, a cada ano, notamos avanços significativos”, explica.

Para o ano de 2024, há uma projeção otimista de aumento de 30% no número de passageiros na operação, impulsionada pela ativação do Corredor Oeste, terceiro e último trecho do projeto. Estima-se uma circulação diária de 83 mil usuários em toda a operação. Com a conclusão integral do projeto, mais de 2,2 milhões de usuários serão atendidos mensalmente.

O Corredor Oeste desempenhará um papel crucial ao conectar o eixo Leste-Oeste, unindo esses dois extremos da cidade. O trecho não apenas facilitará a integração, mas também se interligará aos cinco corredores estruturais já em operação nas regiões Sul, Leste e no Centro, fortalecendo ainda mais a rede de transporte da cidade.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte