Após fracasso na primeira tentativa, Metrô fará nova licitação para manutenção de trens do monotrilho da linha 15-Prata

Concorrência realizada em outubro teve preços considerados “Não Aceitáveis” pela companhia

ALEXANDRE PELEGI

Após o fracasso da licitação para escolher uma empresa privada para manutenção dos trens do monotrilho da linha 15-Prata, a Companhia do Metropolitano – Metrô divulgou nova data para o certame.

A sessão pública do Pregão Eletrônico será realizada no endereço eletrônico ww.bec.sp.gov.br, no dia 05 de março de 2024, às 9h.

De acordo com a ata da sessão da primeira concorrência, de 17 de outubro de 2023, a licitação foi fracassada porque todos os preços foram classificados como “Não Aceitáveis”.

Como tem mostrado Diário do Transporte, a frota do monotrilho está desfalcada.

Em março, o Metrô admitiu que dos 27 trens, seis composições, ou 22%, estavam fora de serviço.

Funcionários, entretanto, ouvidos pela reportagem em condição de anonimato, disseram na ocasião que são oito composições, ou 30%, que estão sem operar porque o Metrô não conta os trens que bateram em 2019 (M22 e M23) e ainda estariam encostados, segundo eles.

A falta de trens do monotrilho chega por várias vezes a impactar os serviços da linha 2-Verde do Metrô de alta capacidade. Isso porque, em Vila Prudente, na zona Leste de São Paulo, as duas linhas são integradas. O metrô tem de reduzir a velocidade por causa monotrilho para não dar problemas na transferência de passageiros.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/03/31/metro-admite-que-linha-15-de-monotrilho-tem-22-dos-trens-inoperantes-houve-impacto-na-linha-2/

Chegaram a apresentar propostas as empresas Threeng Manutenção e Serviços com o valor de R$ 39,33 milhões (R$ 39.338.371,25) e a Temoinsa do Brasil Ltda, que ofereceu os serviços por R$ 80,5 milhões, após negociação, porque a proposta inicial foi de R$ 150 milhões. (Relembre)

O principal critério para definir uma empresa vencedora é o menor preço oferecido.

O objeto da licitação prestação de serviços técnicos de manutenção do material rodante (trens) da linha 15 – Prata de monotrilho.

Os trabalhos devem ser realizados no período noturno das 21h às 05h.

O prazo do contrato é de e 29 (vinte e nove) meses a partir da data de assinatura.

A empresa vencedora deve seguir os planos de manutenção dos trens conforme as especificações da fabricante e, se houver atraso na entrega das composições, o Metrô previu no edital multas.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes