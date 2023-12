Usuários do transporte coletivo de Ribeirão Preto (SP) já contam com novo número de telefone para atendimentos sobre ônibus urbanos que circulam na cidade

Número será o canal de telefonia exclusivo para informações a partir de 2024

MCHELLE SOUZA

O número 0800 16 16 001, é o novo canal de atendimento disponível para os usuários do transporte coletivo de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A partir de 2024, este número será o contato exclusivo para as informações relacionadas aos ônibus urbanos. Com essa alteração, o número 0800 77 10 118 será desativado e todas as ligações para solicitações, dúvidas, entre outros assuntos serão concentrados ao novo número (0800 16 16 001).

De acordo com a diretoria de Transporte da RP Mobi, empresa responsável pelo transporte e trânsito na cidade, a alteração no número de atendimento faz parte de um conjunto de melhorias no atendimento da rede, iniciadas em julho. No mês de agosto, o nome “Ritmo Ribeirão” foi substituído pela expressão “Ribeirão Mobilidade”. A alteração integra a nova fase de investimentos na rede de ônibus urbanos operada pelo consórcio PróUrbano, sob gerenciamento da RP Mobi e gestão contratual da prefeitura de Ribeirão Preto.

Com a modificação, o portal de informações aos usuários do transporte coletivo mudou de endereço, sendo agora o: http://www.rpmobilidade.com.br. A página eletrônica adotou a nova marca no layout e manteve a estrutura de conteúdo que era usada antes. Já os canais oficiais do “Ribeirão Mobilidade” nas redes sociais Instagram e Facebook também já estão em funcionamento com a nova marca (facebook.com/rpmobilidade e instagram.com/rpmobilidade).

Os ônibus da nova frota já estão com as novas denominações dos canais oficiais da rede para informações sobre o funcionamento do transporte coletivo urbano em Ribeirão Preto.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte