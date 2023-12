Tarifa de ônibus executivos para os aeroportos irá para R$ 62,55 com aumento na EMTU em São Paulo

Atualmente, para fazer frente a carros de aplicativo, serviços estão com preços promocionais

ADAMO BAZANI

A partir do dia 1º de janeiro de 2024, as tarifas de ônibus intermunicipais gerenciados pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) vão ter reajuste médio de 13,64%, o que inclui as linhas executivas Airoport Bus Service que atende aos aeroportos de Congonhas, na zona Sul da capital paulista, e em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Pela tabela divulgada pela EMTU, a tarifa destes ônibus executivos irá para R$ 62,55.

As linhas executivas são:

258 – Guarulhos (Aeroporto Internacional de São Paulo)/ São Paulo (Aeroporto de Congonhas)

316 – Guarulhos (Aeroporto Internacional de São Paulo)/ São Paulo (Circuito dos Hotéis)

472 – Guarulhos (Aeroporto Internacional de São Paulo)/ São Paulo (Terminal Rodoviário Barra Funda) – via Terminal Rodoviário Tietê

O preço habitual da passagem é de R$ 55,05, mas para fazer frente à concorrência de carros de aplicativo têm sido praticadas tarifas promocionais, como de R$ 43,90.

Estes ônibus são do tipo rodoviário, com capacidade para grandes bagagens, água gelada à vontade, poltronas reclináveis, ar-condicionado, TV, wi-fi e carregador USB para celulares em cada poltrona.

COMUM:

O Airport Bus Service possui também uma linha com ônibus comuns.

É a 257 Guarulhos (Aeroporto Internacional de São Paulo)/São Paulo (Metro Tatuapé), que também terá aumento de tarifa.

O valor atual de R$ 6,75 passará a ser de R$ 7,65.

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes