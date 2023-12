Novos ônibus acessíveis serão incorporados à frota do transporte coletivo de Alagoinhas (BA)

Veículos devem entrar em operação a partir do próximo mês de janeiro

YURI SENA

A gestão municipal de Alagoinhas, na Bahia, anunciou a aquisição de mais 10 ônibus, apresentados com destaque nesta quinta-feira, 28 de dezembro de 2023. Esta iniciativa reforça o compromisso da administração local em promover a renovação constante da frota, visando melhorias substanciais no serviço oferecido à população.

Os novos veículos da frota, embora sejam seminovos, apresentam um diferencial crucial: todos estão equipados com sistemas de acessibilidade. Essa medida visa proporcionar um atendimento aprimorado às pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida. A previsão é que esses veículos entrem em operação a partir do próximo mês de janeiro, promovendo maior inclusão e comodidade no transporte público local.

Essa mudança busca melhorar significativamente o atendimento à população, reforçando o compromisso com a modernização e eficiência do transporte público na região.

