Linhas de ônibus do Barro Duro (AL) terão itinerários modificados a partir deste sábado (30)

Mudanças visam melhorar a mobilidade dos usuários

YURI SENA

A partir do próximo sábado, 30 de dezembro de 2023, três linhas de transporte público que servem à região do Barro Duro, em Alagoas, passarão por ajustes em seus itinerários, visando aprimorar a mobilidade dos usuários na capital.

A modificação foi estabelecida após análises realizadas pela equipe técnica do Departamento Municipal de Transportes e Trânsito (DMTT), em resposta a solicitações apresentadas pelos usuários do Sistema Integrado de Mobilidade de Maceió.

As linhas modificadas são: Linha 110 – Graciliano Ramos / Trapiche (via Feitosa – Jacintinho), Linha 117 – Village II / Trapiche (via Feitosa – Jacintinho) e Linha 404 – Trapiche / Novo Mundo (via Farol – Jacintinho).

Confira na integra o itinerário:

Linha 110 – Graciliano Ramos / Trapiche (via Feitosa – Jacintinho)

Av. Menino Marcelo (via Expressa);

Av. Muniz Falcão (FAT);

Av. Jorn. Marcio Canuto (Escultura da Bola);

Av. Gov. lamenha Filho (Feitosa);

Seguindo o itinerário normal.

Linha 117 – Village II / Trapiche (via Feitosa – Jacintinho)

Av. Menino Marcelo (via Expressa);

Av. Muniz Falcão (FAT);

Av. Jorn. Márcio Canuto (Escultura da Bola);

Av. Juca Sampaio (Lojas Americanas);

Av. Gov. Lamenha Filho (Feitosa);

Linha 404 – Trapiche / Novo Mundo (via Farol – Jacintinho)

Av. Menino Marcelo (via Expressa);

Av. Muniz Falcão (FAT);

Av. Jorn. Márcio Canuto (Escultura da Bola);

Av. Juca Sampaio (Lojas Americanas);

Av. Cleto Campelo (Feitosa);

Seguindo o itinerário normal.

Com a implementação da mudança, as três linhas deixarão de percorrer a Rua Silvio S. Torres Júnior, no bairro Barro Duro, apenas no trajeto no sentido de ida.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte