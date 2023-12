Caminho da Escola: Abertas atas para estados e municípios adquirirem ônibus escolares pelo programa do Governo Federal

Novas atas trazem os valores registrados de sete modelos de Ônibus Escolar Rural

ADAMO BAZANI

O Governo Federal informou nesta quinta-feira, 28 de dezembro de 2023, que foram abertas novas atas para estados, municípios e Distrito Federal adquirirem ônibus escolares pelo Programa Caminho da Escola.

Os entes federativos devem fazer a adesão pelo Sistema de Gerenciamento de Atas de Registros de Preço do FNDE (Sigarp).

Segundo a assessoria do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), no total são oferecidos dez tipos de ônibus escolares, que representam um montante de 15.220 unidades.

Como havia mostrado o Diário do Transporte, a licitação envolveu 16,3 mil ônibus escolares, mas não houve propostas para todas categorias.

Entre as fornecedoras de chassis estão Iveco e Volkswagen e as encarroçadoras serão Mascarello e Neobus, da Marcopolo, com alguns repasses para a Caio. Haverá o fornecimento de veículos comercializados já montados, como os micro-ônibus Volare, da Marcopolo, e os fora de estrada Agrale-Marruá.

Relembre:

https://diariodotransporte.com.br/2023/10/17/exclusivo-caminho-da-escola-veja-as-fabricantes-e-os-lances-na-licitacao-para-163-mil-onibus-escolares-do-governo-federal/

A expectativa é que 8,5 milhões de estudantes da educação básica pública sejam beneficiados com os novos ônibus.

Segundo o FNDE, as novas atas trazem os valores registrados de sete modelos de Ônibus Escolar Rural (ORE Zero 4×4 Mecânico, ORE 1 4×4 Mecânico, ORE 1 4×4 Automático, ORE 1 Mecânico, ORE 1 Automático, ORE 2 e ORE 3) e três de Ônibus Urbano Escolar Acessível (ONUREA Piso Baixo Mecânico, ONUREA Piso Baixo Automático e ONUREA Piso Alto Mecânico). A íntegra das atas, que têm validade de um ano, está disponível no portal de Compras Governamentais do FNDE.

Seguem abaixo os veículos que já estão disponíveis para aquisição, com os respectivos quantitativos e preços registrados:

ORE Zero 4×4 Mecânico

Quantidade registrada: 400 unidades

Preço: R$ 677.000,00

ORE 1 4×4 Mecânico

Quantidade registrada: 1.000 unidades

Preço: R$ 581.878,00

ORE 1 4×4 Automático

Quantidade registrada: 100 unidades

Preço: R$ 689.000,00

ORE 1 Mecânico

Quantidade registrada: 4.000 unidades

Preço: R$ 412.000,00

ORE 1 Automático

Quantidade registrada: 180 unidades

Preço: R$ 493.553,00

ORE 2 Mecânico

Quantidade registrada: 3.600 unidades

Preço: R$ 398.500,00

ORE 3 Mecânico

Quantidade registrada: 3.500 unidades

Preço: R$ 469.499,00

ONUREA Piso Baixo Mecânico

Quantidade registrada: 800 unidades

Preço: R$ 648.480,00

ONUREA Piso Baixo Automático

Quantidade registrada: 40 unidades

Preço: R$ 680.085,00

ONUREA Piso Alto Mecânico

Quantidade registrada: 1.600 unidades

Preço: R$ 399.000,00

Adamo Bazani, jornalista especializado em transportes