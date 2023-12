Agência Goiana de Regulação (AGR) aprova atualização na tarifa do transporte metropolitano em Goiás

Alteração não terá impacto para os usuários, com a passagem mantendo-se inalterada em R$ 4,30

YURI SENA

A Agência Goiana de Regulação (AGR) anunciou em sua 44ª reunião do Conselho Regulador, realizada nesta quinta-feira, 28 de dezembro de 2023, a aprovação da atualização da tarifa de remuneração do sistema de transporte coletivo metropolitano de Goiás.

O reajuste, fixado em 1,79%, elevará a tarifa base contratual de R$ 7,5882 para R$ 7,7243 em 2024. Vale destacar que essa modificação não terá impacto no valor da tarifa pública para os usuários, que permanecerá em R$ 4,30.

A agência realizou os cálculos com base nos dados fornecidos pela Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), considerando a data-base de dezembro. Os elementos avaliados incluíram a variação do óleo diesel, custos de transporte, salário do motorista, índice de passageiro por quilômetro e o INPC de janeiro a dezembro de 2023.

A Gerência de Regulação Econômica e Desestatização da AGR conduziu o trabalho, conforme detalhado na Nota Técnica 18/2023. O novo índice, resultante desse esforço, estará em vigor a partir da assinatura da Resolução Normativa até dezembro de 2024.

Yuri Sena, para o Diário do Transporte