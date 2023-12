VÍDEO: Passageiros descem no meio dos trilhos durante tiroteio em Vigário Geral, na manhã desta quarta-feira (27), no Rio de Janeiro; um policial morreu e outro ficou ferido durante confronto

Supervia informou que o ramal está operando apenas entre a Central do Brasil e a Penha. As demais estações estão fechadas

MICHELLE SOUZA

Na manhã desta quarta-feira, 27 de dezembro de 2023, há uma intensa troca de tiros na Zona Norte do Rio de Janeiro, em Vigário Geral. Três policiais militares foram baleados durante confronto com criminosos. Um deles não resistiu aos ferimentos e morreu.

Por causa do tiroteio, passageiros da Supervia do ramal de Saracuruna precisaram deitar no chão de uma composição e muitas pessoas deixaram o trem e caminharam pela linha férrea. De acordo com a concessionária, o ramal está operando apenas entre o trecho da Central do Brasil e a Penha, com intervalos médios de 30 minutos. As demais estações estão fechadas.

Um policial foi baleado na cabeça e levado em estado grave para o Hospital Getúlio Vargas, mas não resistiu aos ferimentos. Outro PM levou um tiro de raspão e o estado de saúde é estável. Segundo a polícia, ele ficou ferido depois que uma viatura da polícia foi atacada por criminosos na Rua dos Democráticos.

O Diário do Transporte está em contato com a concessionária, e assim que os trabalhos forem normalizados, as informações serão atualizadas.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte