Trens da SuperVia não estão circulando entre as estações Saracuruna e Penha Circular, no Rio de Janeiro, na manhã desta quarta-feira (27)

Alteração acontece por causa de uma ocorrência nas proximidades de Vigário Geral

MICHELLE SOUZA

A SuperVia informou pelas redes sociais que o transporte ferroviário de passageiros no Rio de Janeiro passa por ajustes nesta quarta-feira, 27 de dezembro de 2023.

Devido a uma ocorrência com um trem nas proximidades de Vigário Geral, não há circulação de trens entre as estações Saracuruna e Penha Circular e as estações estão fechadas para embarque e desembarque. Já no trecho entre Central do Brasil e Penha a operação acontece com intervalo de 30 minutos.

A concessionária informou ainda que lamenta o ocorrido e que os técnicos estão trabalhando para normalizar a circulação do ramal o mais breve possível.

