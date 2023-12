SPTrans prorroga prazo de contrato do projeto e licenciamento ambiental das obras do Corredor de Ônibus Leste Itaquera II

Serviços ganharam mais tempo para conclusão, com encerramento previsto para 14 de março de 2024

ALEXANDRE PELEGI

A SPTrans – São Paulo Transporte S/A publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, 27 de dezembro de 2023, novo termo aditivo ao contrato de prestação de serviços especializados de engenharia para consolidação do projeto básico, desenvolvimento do projeto executivo e licenciamento ambiental para as obras do corredor de ônibus leste – Itaquera II.

O contrato foi assinado com a Sener Setepla Tecnometal Engenharia e Sistemas em julho de 2022, com valor de R$ 3,8 milhões (R$ 3.837.874,93) e validade de 12 meses.

Desde então, foram assinados termos aditivos, o que alterou o prazo de entrega.

Pelo aditivo divulgado hoje, a SPTrans informa que prorrogou a vigência do contrato em três meses e 26 dias, contados de 18 de novembro de 2023, encerrando-se em 14 de março de 2024.

A maior parte da implantação do Corredor de ônibus Leste – Itaquera Trecho II encontra- se executada. O trecho licitado compreende a Avenida Líder no segmento entre a Praça Francisco Daniel Lopes, exclusive, e as Avenidas Harry Danhemberg e avenida Itaquera.

Assim, as ações previstas contemplam especificamente as obras remanescentes para viabilizar a operação e plena funcionalidade do corredor de ônibus, caracterizadas por intervenções pontuais a serem executadas ao longo da Avenida Líder.

CONTRATO ASSINADO EM 2013 FOI REVOGADO

As obras do corredor de ônibus Leste-Itaquera foram contratadas em 2013. Como mostrou o Diário do Transporte, a São Paulo Obras – SPObras, vinculada à Secretaria de Infraestrutura e Obras da prefeitura de São Paulo, decidiu romper unilateralmente o contrato para execução das obras do Empreendimento 4 – Corredor Leste – Itaquera, integrante do Programa de Mobilidade Urbana. A decisão foi publicada no dia 09 de janeiro de 2020.

O contrato foi assinado com o Consórcio SP-CORREDORES, constituído pelas empresas Carioca Christiani Nielsen Engenharia e Heleno & Fonseca Construtécnica S/A. A prefeitura de São Paulo alegou descumprimento de itens de contrato por parte do consórcio e do cronograma de obras.

A prefeitura tentou novamente licitar a conclusão das obras em 03 de outubro de 2020. No dia 28 de outubro daquele ano acabou suspensa pelo TCM – Tribunal de Contas do Município. Nesta data estava programada a entrega de propostas. Em 04 de novembro de 2021 a prefeitura anunciou pelo Diário Oficial a revogação da concorrência.

Com extensão de 14 km, o corredor compreende o trecho da Avenida Itaquera, partindo do Terminal Carrão, continuando pela Avenida Líder e voltando para a Avenida Itaquera até a Estação de Transferência da Jacu Pêssego.

O corredor deveria ter ficado pronto em 2014, mas houve atrasos em licitações e problemas com contratos.

Apenas um trecho está em operação. Em 2016, foi entregue 1,8 quilômetro de extensão na Avenida Líder, entre a rua Diogo de Souza e a avenida Itaquera, no sentido centro, e entre a rua Manuel Cardoso e a praça Dr. Francisco Munhoz Filho, no sentido bairro.

No dia 03 de outubro de 2020, um trecho de 2,1 km do corredor passou a operar com ônibus, na extensão compreendida entre as avenidas Itaquera e Líder, entre a Praça Francisco Daniel Lopes e a Rua Harry Dannemberg. Relembre:

Trecho inaugurado do corredor Itaquera-Líder vai atender a 50 mil por dia, diz secretária Elisabete França em vistoria

O Corredor Itaquera-Líder consta na Meta 46 do Plano de Metas da prefeitura de São Paulo, para o quadriênio 2021-2024. Esta meta propõe viabilizar 40 quilômetros de novos corredores de ônibus, com a extensão, em quilômetros, de trechos com obras iniciadas em novos corredores.

Além do Itaquera-Líder constam os corredores Celso Garcia; Itaim – São Mateus; Miguel Yunes; e corredor Nossa Senhora do Sabará.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes