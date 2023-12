Setor da infraestrutura e mobilidade recebe desembolso de R$ 28,2 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em 2023

Instituição registrou aumento de 133% nas concessões de crédito para o segmento

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Apenas no primeiro trimestre de 2023, o total de liberações de recursos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) registrou um crescimento de 18,4% em relação ao mesmo período no ano anterior, tendo desembolsado R$ 34,8 bilhões.

Caso seja analisada a janela de nove meses acumulados em 2023, houve aumentos em fases de consultas (R$ 199,2 bilhões, alta de 94%), contratações (aumento de 43%, atingindo R$ 94,2 bilhões) e desembolsos (crescimento de 20%, ao atingir R$ 75,4 bilhões).

“O aumento das consultas é importante porque aponta para o investimento futuro, o que é um sinal de confiança nos fundamentos da economia brasileira”, destacou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

O Banco Nacional teve um aumento de 133% em setembro de 2023 em relação ao mesmo período de 2022, no que se refere a concessões de crédito no segmento de infraestrutura e mobilidade, que engloba sistemas de corredores de ônibus, o transporte ferroviário de passageiros nos metrôs e linhas de trens metropolitanos.

Com o intuito das indústrias se destacarem no cenário nacional, o desembolso já realizado pelo BNDES para a infraestrutura em 2023 chegou a R$ 28,2 bilhões, valor 7,2% maior que o do ano anterior.

A alta nos valores também atingiu setores como da agropecuária, indústria, comércio e serviços; foi registrado um crescimento de 243% nas exportações, com R$ 7,2 bilhões.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte