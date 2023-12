Ônibus da Viação UTIL e caminhão colidem na descida da serra de Petrópolis (RJ) nesta quarta (27); acidente causa trânsito intenso na região

Pistas estão totalmente bloqueadas a partir do Km 87

ARTHUR FERRARI

Um ônibus da Viação UTIL (União Transporte Interestadual de Luxo) e um caminhão colidiram no Km 87 da descida da serra de Petrópolis na manhã desta quarta-feira, 27 de dezembro de 2023, por volta das 5h.

O Corpo de Bombeiros e a concessionária responsável pela via atendem a ocorrência.

Ainda não há informações sobre vítimas.

Em nota enviada ao Diário do Transporte, a UTIL informou que suas equipes estão no local recolhendo informações sobre o ocorrido, ressaltando que não há passageiro em estado grave.

Em redação ao acidente ocorrido hoje, às 4h50, envolvendo um de seus veículos que seguia de BH (MG) para Niterói (RJ) no km 86 da Serra de Petrópolis, a UTIL informa que suas equipes prestam o atendimento aos passageiros e está no local reunindo todas as informações sobre o ocorrido. Até o momento a informação é de que não há nenhum passageiro em estado grave. A Concer que prestou o primeiro atendimento, informa que 6 passageiros foram encaminhados ao Hospital Santa Teresa em Petrópolis e já estão sendo tratados de lesões e escoriações”, diz a empresa

A reportagem segue acompanhando e atualizando o caso.

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte