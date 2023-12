Linha 4-Amarela de metrô terá mudanças na operação para o Réveillon na Avenida Paulista

Programação normal retorna a partir das 4h40 do dia 1º de janeiro de 2024

VINÍCIUS DE OLIVEIRA

Nesta quarta-feira, 27 de dezembro de 2023, a ViaQuatro anunciou que a Linha 4-Amarela de metrô sofrerá mudanças na operação durante o Réveillon nos dias 31 e 1º de janeiro, para auxiliar no transporte do público que irá acompanhar as celebridades na Avenida Paulista.

As estações Paulista e Higienópolis-Mackenzie, as mais próximas da Avenida Paulista, atenderão 24 horas para embarque e desembarque.

As demais estações da Linha 4, assim como as da Linha 5-Lilás, da ViaMobilidade, permanecerão abertas até 2h e, após esse horário, apenas para desembarque e transferência.

Em 1º de janeiro de 2024, os trens seguem a mesma programação do sistema metroviário e voltam a operar nos horários habituais, com reabertura das estações a partir das 4h40.

Vinícius de Oliveira, para o Diário do Transporte