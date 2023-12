Idoso que andava de bicicleta morre após ser atingido por moto e depois atropelado por ônibus, na Bahia

Motociclista fugiu sem prestar socorro

MICHELLE SOUZA

Um homem de 72 anos morreu após ser atingido por uma motocicleta, se desequilibrar e ser atropelado por um ônibus do transporte público de Eunápolis, no extremo sul da Bahia. Ele andava de bicicleta, quando aconteceu o acidente.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Manoel Meira. O motociclista ainda não foi localizado, ele fugiu e não prestou socorro ao idoso. Já o motorista do ônibus, ficou no local até a chegada dos policiais.

Testemunhas disseram para a polícia que a vítima descia a ladeira conhecida como Feira do Bueiro de bicicleta quando foi atingido, na lateral, por uma moto, logo depois ele se desequilibrou e foi atropelado pelo ônibus.

Manoel Meira morreu no local do acidente. O corpo dele foi levado para o DPT (Departamento de Polícia Técnica) de Eunápolis.

Michelle Souza, para o Diário do Transporte