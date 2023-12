CPTM adia novamente concorrência para serviços de manutenção das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade

Sessão pública seria realizada nesta quarta-feira (27), e foi agora remarcada para 09 de janeiro de 2024

ALEXANDRE PELEGI

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) anunciou novo adiamento do processo licitatório para a contratação de serviços especializados de engenharia para a manutenção das Linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.

O aviso foi publicado nesta quarta-feira, 27 de dezembro de 2023.

A companhia já havia remarcado o certame para ser realizado nesta quarta-feira, conforme publicado no Diário Oficial do Estado no último dia 12.

Com o novo adiamento, a sessão pública para recebimento das propostas está agendada para 09 de janeiro de 2024, às 10h.

O alvo da contratação são as ações nas vias permanentes, ou seja, nos trilhos das três linhas operadas pela companhia estatal.

A manutenção será preventiva, com correções e a atuação em pontos que possam apresentar problemas pontuais ou que necessitem de uma intervenção para manter a qualidade do material e consequentemente dos serviços prestados à população.

Como mostrou o Diário do Transporte, a CPTM está realizando o mesmo procedimento para as Linhas 7-Rubi e 10-Turquesa, que unidas formam o Serviço 710, que liga diretamente Jundiai até Rio Grande da Serra.

O procedimento licitatório sofreu alguns atrasos e ainda não foi concluído.

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes