Confira operação especial do transporte público em São Paulo durante o ano novo

Empresas vinculadas à Secretaria de Transportes Metropolitanos prepararam esquema diferenciado para o feriado

GUILHERME STRABELLI

As empresas vinculadas à Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM) de São Paulo terão operação especial para o feriado do Ano Novo. Visando facilitar o deslocamento dos passageiros, as empresas realizarão ajustes na operação durante os dias 31 de dezembro de 2023 e 1º de janeiro de 2024.

A CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), terá operação similar a de um domingo nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro. Após a operação comercial do domingo, 31, as estações ficarão abertas somente para desembarque e transferência.

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), que gerencia linhas intermunicipais, também terá operação equivalente à programação de domingo nos dias 31 e 1º. No sábado, 30 de dezembro, a operação seguirá a tabela horária padrão.

As linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata do Metrô terão operação ininterrupta. Do domingo, 31, para segunda-feira, 1º, as estações Paraíso, Brigadeiro e Trianon-MASP, da Linha 2-Verde, ficarão abertas para embarque e desembarque durante a madrugada para atender ao público que for passar a virada na Avenida Paulista.

As demais estações ficarão abertas para embarque e desembarque até as 2h do dia 1º de janeiro. Depois desse horário, funcionarão apenas para desembarque.

A Estação Consolação, na Linha 2-Verde, será fechada para embarque às 16h de domingo, reabrindo às 4h40 de segunda. O fechamento acontecerá por questões de segurança, já que a estação é a parada mais próxima ao local onde acontecerão os shows e a queima de fogos.

Os passageiros que precisarem embarcar na estação serão direcionados para a área de transferência da Linha 4-Amarela, onde embarcarão pela Estação Paulista.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte