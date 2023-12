Viação Garcia abraça agenda sustentável e expande ações sócio-ambientais

Empresa mantêm ações culturais e educacionais e vem expandindo atuação no segmento

GUILHERME STRABELLI

A Viação Garcia se alinhou à Agenda ESG, “environmental, social and governance” em inglês, e vem realizando ações nos campos culturais e educacionais. Ao longo de seus 89 anos, a empresa incorporou práticas que reforçam a agenda social e ambiental.

Com o aumento da preocupação com o Desenvolvimento Sustentável no mundo, a empresa vem reforçando e ampliando as ações nesta direção. O vice-presidente da Viação Garcia, Estefano Boiko Júnior, destaca a relevância das iniciativas no cotidiano e da busca por modelos sustentáveis de produção.

“Abraçamos com convicção os desafios da Agenda 2030, atentos ao contexto social em que estamos inseridos, aos movimentos culturais e assistenciais da comunidade e aos cuidados com o meio ambiente para as futuras gerações. Para isso, alinhamos nossas operações aos objetivos sociais e sustentáveis de modo efetivo”, diz Boiko.

Um dos casos é o programa “Bom Aluno”, que seleciona estudantes carentes e oferece acesso a escolas particulares do ensino fundamental até a pós-graduação, incluindo cursos complementares. Em parceria com a Viação Garcia, o programa atingiu conquistas acadêmicas, taxa de aprovação em vestibulares e impacto social em mais de 850 integrantes no país.

A empresa tem iniciativas próprias como o projeto Criança no Museu, que traz alunos do ensino fundamental ao museu de sua sede, onde acontece um “mergulho na história”. Dentre outros projetos, estão a Biblioteca Móvel Ambiental, o apoio ao Hospital do Câncer de Londrina e à ONG Viver e a participação no McDia Feliz.

Mais recentemente, em parceria com a 1ª Igreja Presbiteriana Independente de Londrina, a empresa auxiliou no acolhimento de famílias ucranianas que fugiram de seu país por causa da guerra, custeando despesas essenciais por um ano. No ramo cultura, a empresa apoia o Festival de Graffiti de Londrina.

Guilherme Strabelli, para o Diário do Transporte