Trens da linha 12-Safira da CPTM voltam a circular normalmente após falha elétrica nesta terça (26); serviço segue com alterações devido a obras até fevereiro de 2024

Intervalos foram de 30 minutos das 4h50 às 10h30

ARTHUR FERRARI

Os trens da linha 12-Safira da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) voltaram a circular com intervalos e velocidade regulares às 10h30 desta terça-feira, 26 de dezembro de 2023, após três horas com problemas.

Mais cedo, às 4h50, uma falha na rede aérea afetou a operação na região de Itaquaquecetuba, com as composições precisando transitar por via única entre as estações Manoel Feio e Calmon Viana, com intervalos médios de 30 minutos.

Como mostrou o Diário do Transporte, ônibus do PAESE foram acionados para auxiliar no atendimento aos passageiros.

Relembre:

“A circulação de trens da Linha 12-Safira da CPTM entrou em processo de normalização por volta das 10h30.

Na manhã desta terça-feira (26), entre 4h50 e 10h33, houve uma falha na rede aérea na região da estação Itaquaquecetuba, que atende a Linha 12-Safira. Para atuação da equipe de manutenção, os trens circularam por via única entre as estações Engenheiro Manoel Feio e Calmon Viana. O sistema PAESE foi acionado para atender os passageiros no trecho afetado durante a falha. A CPTM pede desculpas pelo transtorno causado aos passageiros.”

Arthur Ferrari, para o Diário do Transporte